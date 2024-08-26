Galatasaray'da kritik eksik!

Galatasaray'ın Young Boys ile karşı karşıya geleceği maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılı takımda, Wilfried Zaha, hastalığı sebebiyle Young Boys maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.
Yıldız futbolcunun son durumuna maç günü bakılacağı öğrenildi. Sağlık durumunda bir değişiklik olmaması halinde kadroda yer alamayacak.
Sarı kırmızılı takımda, Wilfried Zaha, hastalığı sebebiyle Young Boys maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.
Yıldız futbolcunun son durumuna maç günü bakılacağı öğrenildi. Sağlık durumunda bir değişiklik olmaması halinde kadroda yer alamayacak.