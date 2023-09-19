Galatasaray'da Kopenhag maçının 11'i şekilleniyor

Galatasaray, grup etabındaki ilk maçında çarşamba günü Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayacak.
Sarı-kırmızılılarda yarınki maçın ilk 11'i şekillenirken Okan Buruk'un Süper Lig'deki Samsunspor maçının kadrosuna göre tek değişiklik yapacağı kaydedildi.
Milliyet gazetesinde yer alan haberde, Kopenhag karşısında Tete'nin yerine Hakim Ziyech'in başlama ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
Süper Lig'in 5. haftasındaki Samsunspor maçında Hakim Ziyech mücadeleye yedek başlamış, 46. dakikada Tete'nin yerine oyuna dahil olmuştu.
Galatasaray'ı Kopenhag'ı ağırlayacağı mücadele çarşamba günü 19.45'te başlayacak.
Sarı-kırmızılılarda yarınki maçın ilk 11'i şekillenirken Okan Buruk'un Süper Lig'deki Samsunspor maçının kadrosuna göre tek değişiklik yapacağı kaydedildi.
Milliyet gazetesinde yer alan haberde, Kopenhag karşısında Tete'nin yerine Hakim Ziyech'in başlama ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
Süper Lig'in 5. haftasındaki Samsunspor maçında Hakim Ziyech mücadeleye yedek başlamış, 46. dakikada Tete'nin yerine oyuna dahil olmuştu.
Galatasaray'ı Kopenhag'ı ağırlayacağı mücadele çarşamba günü 19.45'te başlayacak.