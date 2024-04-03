Galatasaray'da Köhn, 9'da 8 yaptı!

Galatasaray'da devre arasında Hannover'den transfer edilen Derrick Köhn, kalitesini göstermeye devam ediyor.
Gana asıllı Alman oyuncu, Hatayspor karşısında da nefis bir performans ortaya koydu.
Hatay hücumcularına geçit vermeyen başarılı sol bek, 9 ikili mücadelenin 8'ini kazanmayı başardı.
5 top kapma ve 2 pas arası gerçekleştirerek de savunmadaki görevini eksiksiz yerine getirdi.
Gana asıllı Alman oyuncu, Hatayspor karşısında da nefis bir performans ortaya koydu.
Hatay hücumcularına geçit vermeyen başarılı sol bek, 9 ikili mücadelenin 8'ini kazanmayı başardı.
5 top kapma ve 2 pas arası gerçekleştirerek de savunmadaki görevini eksiksiz yerine getirdi.