Galatasaray'da Köhn, 9'da 8 yaptı!

Galatasaray'da devre arasında Hannover'den transfer edilen Derrick Köhn, Hatay maçında 9 ikili mücadelenin 8'ini kazanmayı başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Köhn, 9'da 8 yaptı!
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03 Nisan 2024 11:59
Galatasaray'da devre arasında Hannover'den transfer edilen Derrick Köhn, kalitesini göstermeye devam ediyor.

Gana asıllı Alman oyuncu, Hatayspor karşısında da nefis bir performans ortaya koydu.

Hatay hücumcularına geçit vermeyen başarılı sol bek, 9 ikili mücadelenin 8'ini kazanmayı başardı.

5 top kapma ve 2 pas arası gerçekleştirerek de savunmadaki görevini eksiksiz yerine getirdi.  

 
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