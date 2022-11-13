



Süper Lig'de geçen sezonun Galatasaray adına yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu bu yıl geç açıldı.



Sezona vasat bir giriş yapan 24 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa maçında 2 gol birden atmıştı. Ardından suskunluğa bürünmüştü. Beşiktaş derbisinde kesik yiyen Kerem dün Başakşehir'e karşı ilk 11'deydi. Başarılı kanat oyuncusu, inanılmaz bir futbol sergiledi. İcardi ile birlikte kusursuz bir uyum sergileyen Kerem oyununu 3 golle süsledi. 14'te Oliveira'nın pasında rakiplerinin arasından sıyrılıp kaleciyi ters ayakta yakaladı ve golünü attı.



SAVUNMANIN ARKASINA SIZDI



Kerem Aktürkoğlu 2. devrede de harika performansını sürdürdü. Genç yıldız 59'da takımının 4. kendisinin 2. golünü kaydetti. Hızlı gelişen atakta Mauro İcardi'nin mükemmel topuk pasına bu defa sol ayağıyla vurdu. Rahat bir gol kaydetti. Gecenin kahramanı olan Kerem Aktüroğlu'nun durmaya niyeti yoktu. 85'te hızlı gelişen Galatasaray atağında Mauro İcardi bir kez daha Kerem'i gördü. Genç hücum oyuncusu yine düzgün bir plase ile fileleri havalandırdı. Bu pozisyona yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırsa da VAR hatayı düzeletti. Kerem hat-trick yapmış oldu.











