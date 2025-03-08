Galatasaray'da kaptanlar dümende

Galatasaray'da kötü gidişi durdurma adına Başkan Dursun Özbek'in ardından takımın tecrübeli isimleri de devreye girdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kaptanlar dümende
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08 Mart 2025 10:55
Kasımpaşa beraberliği Galatasaray'da büyük moral bozukluğuna yol açtı. Fenerbahçe ile aradaki farkın 4'e düşmesi, hâlâ liderlik koltuğunda oturmasına rağmen camiayı karamsarlığa itti.

Alanyaspor karşılaşması öncesi seferberlik ilan edildi. Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'ne gidip hem destek verdi hem de gecikmiş primlerin yakında ödeneceğini müjdeledi. Antalya kampında ise kaptanlar görevdeydi.

"HERKESE GÖSTERELİM"

Fernando Muslera başta olmak üzere Kaan Ayhan ve Barış Alper gibi isimler özel motivasyon konuşmaları yaptı.

Muslera'nın, "Yolumuza yenilgisiz devam ediyoruz. Ancak duraklama dönemine girdiğimiz de doğru. Kalitemizi sahaya yansıtıp, şampiyonluğu ne kadar hak ettiğimizi herkese gösterelim" dediği öğrenildi.

TÜM TAKIM SÖZ VERDİ

Bu sözlerin ardından Kaan Ayhan ve Barış Alper de benzer ifadelerle son dönemde sönen şampiyonluk ateşini yeniden alevlendirmeye çalıştı.

Tüm takımın büyük bir kenetlenme içinde olduğu ve Alanyaspor maçından itibaren hem oyun hem de skor anlamında taraftarı mutlu edecekleri sözünü verdiği gelen haberler arasında.



 

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