Galatasaray'da Kaptan yine iş başında!

Galatasaray'ın efsane file bekçisi Fernando Muslera, İstanbulspor karşısında rakibine gol izni vermedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kaptan yine iş başında!
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27 Eylül 2023 09:20
Cim Bom'da kaptan Fernando Muslera, 3-0 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından çıktığı son 3 resmi mücadelede de kalesini gole kapatamamıştı.

2-2 biten Kopenhag ve 2-1 kazanılan Başakşehir maçlarında yediği hatalı gollerle dikkatleri üzerine çeken Uruguaylı file bekçisi, İstanbulspor karşısında hem başarılı kurtarışlar yaptı hem de 90 dakikayı gol yemeden noktaladı. 



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