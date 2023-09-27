Galatasaray'da Kaptan yine iş başında!

Cim Bom'da kaptan Fernando Muslera, 3-0 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından çıktığı son 3 resmi mücadelede de kalesini gole kapatamamıştı.2-2 biten Kopenhag ve 2-1 kazanılan Başakşehir maçlarında yediği hatalı gollerle dikkatleri üzerine çeken Uruguaylı file bekçisi, İstanbulspor karşısında hem başarılı kurtarışlar yaptı hem de 90 dakikayı gol yemeden noktaladı.