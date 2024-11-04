Galatasaray'da Jakobs için seferberlik

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un Tottenham maçına yetişmesi için seferberlik ilan edildi.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Jakobs için seferberlik
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04 Kasım 2024 09:50
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un son durumu belli oldu.

Okan Buruk, Senegalli futbolcunun yokluğunda Elfsborg karşısına üçlü savunmayla çıkmış, Beşiktaş derbisinde de sol bekte Barış Alper'i oynatmıştı.

Barış'ın savunmada oynaması, sarıkırmızılıların hücum gücünü azalttı. Öte yandan Ismail Jakobs'un bireysel çalışmalara başlaması ise Galatasaray'ı umutlandırdı.

SEFERBERLİK İLANI

Sağlık heyeti, 25 yaşındaki futbolcuyu Tottenham ve Samsun maçlarına yetiştirmek için seferberlik ilan etti.

Jakobs'un oynayacak duruma gelmesi, kritik maçlar öncesi Buruk'un elini güçlendirecek. 

 
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