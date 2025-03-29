Galatasaray'da Ismail Jakobs kararı

Galatasaray'da derbi öncesinde eksik yok ancak uzun süren sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, tedbir amaçlı oynamayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Ismail Jakobs kararı
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29 Mart 2025 12:24
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.

Sarı-Kırmızılılar'da derbi öncesinde eksik yok ancak uzun süren sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, tedbir amaçlı oynamayacak.

RİSKE EDİLMEYECEK

Yaklaşık iki aydır 12 maçta forma giyemeyen Senegalli sol bek, iyileşmesine rağmen riske edilmeyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki Jakobs, Galatasaray formasıyla 12 lig, 1 Avrupa, 1 kupa olmak üzere 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.  

 
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