Galatasaray'da Ismail Jakobs kararı

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Sarı-Kırmızılılar'da derbi öncesinde eksik yok ancak uzun süren sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, tedbir amaçlı oynamayacak.
RİSKE EDİLMEYECEK
Yaklaşık iki aydır 12 maçta forma giyemeyen Senegalli sol bek, iyileşmesine rağmen riske edilmeyecek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
25 yaşındaki Jakobs, Galatasaray formasıyla 12 lig, 1 Avrupa, 1 kupa olmak üzere 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
Sarı-Kırmızılılar'da derbi öncesinde eksik yok ancak uzun süren sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, tedbir amaçlı oynamayacak.
RİSKE EDİLMEYECEK
Yaklaşık iki aydır 12 maçta forma giyemeyen Senegalli sol bek, iyileşmesine rağmen riske edilmeyecek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
25 yaşındaki Jakobs, Galatasaray formasıyla 12 lig, 1 Avrupa, 1 kupa olmak üzere 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.