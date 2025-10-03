Galatasaray'da İlkay Gündoğan farkı!

Almanya'da yetişti, kariyer basamaklarını bir bir tırmandı. Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona'nın yanı sıra Alman Milli Takımı'nda da sayısız başarı kazandı. Onun aklı hep çocukluk aşkı Galatasaray'daydı.
34 yaşında sarı-kırmızılı renklere kavuşan İlkay Gündoğan, transferin son günlerinde geldiği Galatasaray'da kısa sürede fark yaratmayı başardı.
Sadece performansıyla değil, arkadaşlarını yönlendirme becerisi ve oyun zekasıyla Okan Buruk'un en büyük yardımcısı haline gelen tecrübeli futbolcuyu özellikle gurbetçi futbolcular, "İdol" olarak görüyor.
Antrenman saatinden, yemek menüsüne kadar her konuyla yakından ilgilenen İlkay Gündoğan, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri ve Galatasaray'ın göz bebeği haline geldi.
İlkay Gündoğan, Galatasaray'da şu ana kadar 5 maçta süre buldu.
