Galatasaray'da iki pozitif vaka!

Galatasaray, bir futbolcunun ve bir çalışanın kovid testlerinin pozitif olduğunu açıkladı."Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan COVID-19 PCR testlerinin ardından bir futbolcumuz ve bir çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun semptomu yoktur. Karantina süresi dolduktan sonra takıma dönecektir"