Galatasaray'da iki pozitif vaka!

Galatasaray; bir futbolcu ve bir çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu duyurdu.

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Galatasaray'da iki pozitif vaka!
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26 Ocak 2022 20:53
Galatasaray, bir futbolcunun ve bir çalışanın kovid testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan COVID-19 PCR testlerinin ardından bir futbolcumuz ve bir çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun semptomu yoktur. Karantina süresi dolduktan sonra takıma dönecektir"



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