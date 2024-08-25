Galatasaray'da iki farklı Muslera!

Süper Lig'de oldukça başarılı işler yapan ve önemli istatistiklere imza atan Fernando Muslera, aynı başarıyı Avrupa'ya taşıyamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da iki farklı Muslera!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2024 09:54
2011'de Galatasaray'a imzayı atan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulüple 7 lig şampiyonluğu kazandı, 4 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

AVRUPA'YA TAŞIYAMADI

Türkiye'de en fazla kupa (17) kaldıran yabancı oyuncu unvanına sahip Muslera, bu başarısını Avrupa'ya taşıyamadı. Süper Lig'de 405 maça çıkan Uruguaylı 1 numara, 154 hafta rakiplerine geçit vermedi ve kalesinde 390 gole engel olamadı.

MUSLERA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'la Avrupa kupalarında 71 maçta boy gösterdi, sadece 14 mücadelede kalesini gole kapatırken 120 kez topu ağlarında gördü.

Fernando Muslera'nın Süper Lig'de maç başına 0,96 olan gol yeme oranı Avrupa'da 1,69. Ligimizde dengeleri değiştiren isim olan Muslera aynı etkiyi Türkiye dışında gösteremiyor.

MR'I TEMİZ ÇIKTI

Son Young Boys maçında yenen ilk iki golde hatalı olan 38 yaşındaki Uruguaylı eldiven, sakatlanarak devrede oyundan çıktı.

Bu arada Muslera'nın İsviçre dönüşü çekilen MR'ı temiz çıktı. Muslera'nın Young Boys ile oynanacak rövanşta sahada olması bekleniyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery