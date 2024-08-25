2011'de Galatasaray'a imzayı atan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulüple 7 lig şampiyonluğu kazandı, 4 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.
AVRUPA'YA TAŞIYAMADI
Türkiye'de en fazla kupa (17) kaldıran yabancı oyuncu unvanına sahip Muslera, bu başarısını Avrupa'ya taşıyamadı. Süper Lig'de 405 maça çıkan Uruguaylı 1 numara, 154 hafta rakiplerine geçit vermedi ve kalesinde 390 gole engel olamadı.
MUSLERA'NIN İSTATİSTİKLERİ
Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'la Avrupa kupalarında 71 maçta boy gösterdi, sadece 14 mücadelede kalesini gole kapatırken 120 kez topu ağlarında gördü.
Fernando Muslera'nın Süper Lig'de maç başına 0,96 olan gol yeme oranı Avrupa'da 1,69. Ligimizde dengeleri değiştiren isim olan Muslera aynı etkiyi Türkiye dışında gösteremiyor.
MR'I TEMİZ ÇIKTI
Son Young Boys maçında yenen ilk iki golde hatalı olan 38 yaşındaki Uruguaylı eldiven, sakatlanarak devrede oyundan çıktı.
Bu arada Muslera'nın İsviçre dönüşü çekilen MR'ı temiz çıktı. Muslera'nın Young Boys ile oynanacak rövanşta sahada olması bekleniyor.
AVRUPA'YA TAŞIYAMADI
Türkiye'de en fazla kupa (17) kaldıran yabancı oyuncu unvanına sahip Muslera, bu başarısını Avrupa'ya taşıyamadı. Süper Lig'de 405 maça çıkan Uruguaylı 1 numara, 154 hafta rakiplerine geçit vermedi ve kalesinde 390 gole engel olamadı.
MUSLERA'NIN İSTATİSTİKLERİ
Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'la Avrupa kupalarında 71 maçta boy gösterdi, sadece 14 mücadelede kalesini gole kapatırken 120 kez topu ağlarında gördü.
Fernando Muslera'nın Süper Lig'de maç başına 0,96 olan gol yeme oranı Avrupa'da 1,69. Ligimizde dengeleri değiştiren isim olan Muslera aynı etkiyi Türkiye dışında gösteremiyor.
MR'I TEMİZ ÇIKTI
Son Young Boys maçında yenen ilk iki golde hatalı olan 38 yaşındaki Uruguaylı eldiven, sakatlanarak devrede oyundan çıktı.
Bu arada Muslera'nın İsviçre dönüşü çekilen MR'ı temiz çıktı. Muslera'nın Young Boys ile oynanacak rövanşta sahada olması bekleniyor.