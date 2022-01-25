Galatasaray'da hedef: Önce fizik sonra matematik

Galatasaray'ad Domenec Torrent lige verilen arada takıma fizik çalıştırıp kalan haftalarda yükselişe geçme hedefinde

Haber; Sabah
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Galatasaray'da hedef: Önce fizik sonra matematik
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25 Ocak 2022 11:23
Yeni teknik direktörü Domenec Torrent'le çıktığı 3 maçı da kaybeden Galatasaray, ilk golü bulan taraf olmasına rağmen skoru koruyamıyor.

"75. dakikadan sonra oyundan düşüyoruz. Fiziksel çalışmalar yapmalıyız'' tespitinde bulunan İspanyol teknik adam, lige verilen arada 10 gün boyunca oyuncularına kondisyon yüklemesi yapacak.

Tecrübeli hocaya göre fiziksel güçsüzlüğün ardından takımın ikinci sorunu mental öz güven problemi. Bu noktada da tecrübeli isimler Arda, Babel ve Feghouli'ye iş düşecek. Genç oyuncuların özel konuşmalarla moral olarak toparlanmaları sağlanacak.
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