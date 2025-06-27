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Galatasaray'da hedef Julio Enciso

Galatasaray, Brighton forması giyen 21 yaşındaki Julio Enciso'yu transfer listesine aldı.

calendar 27 Haziran 2025 09:47 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 10:01
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da hedef Julio Enciso
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Galatasaray, Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralı sonrası genç yıldızları takibini sürdürüyor.

14 yabancı transferi yapacak Süper Lig kulüpleri yeni sezonda 2003 ve sonrası doğumlu iki yabancıyı kadrosunda bulundurmak zorunda. Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda İngiliz ekibi Brighton'da forma giyen 21 yaşındaki 10 numara Julio Enciso'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

İngiliz ekibinin ise gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

PORTO VE INTER DE İSTİYOR

Galatasaray dışında oyuncuyu Portekiz devi Porto ve İtalya'nın güçlü takımlarından İnter de transfer etmek istiyor.

27 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Geçen sezon Ipswich Town'da kiralık olarak forma giyen Enciso'nun Brighton ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Geride kalan sezonda 29 karşılaşmada boy gösteren genç yetenek, 3 gol atarken 4 de asist yaptı. Paraguay Milli Takımı'nda 27 kez boy gösteren Enciso, 4 kez fileleri sarstı.

2022 yılından beri Brighton forması giyen genç yıldız, Libertad'tan Brighton'a 11.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Premier Lig'de 57 maça çıkan Enciso, 6 gol atarken 7 asist yaptı. 

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