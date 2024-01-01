Galatasaray'da Hakim Ziyech'e iki talip çıktı!

Galatasaray'dan ayrılacağı gündeme gelen Hakim Ziyech'e Al Nassr ile Roma'nın talip olduğu iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Hakim Ziyech'e iki talip çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2024 13:10
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech'in devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılırken, Arap basınından transfer iddiası geldi.

İŞTE O TAKIMLAR

Faslı futbolcuya İtalya'dan Roma ile Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Nasr'ın talip olduğu ifade edildi.

TRANSFER YARIŞI OLACAK

İki takımın da çok istediği 31 yaşındaki kanat oyuncusu için yarış halinde olduğu belirtildi.

Ziyech, Galatasaray'da 14 kez forma giydi, 4 gol ve 2 asist üretti. Tecrübeli futbolcu Afrika Kupası'nda da boy gösterecek. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery