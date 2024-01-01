Galatasaray'da Hakim Ziyech'e iki talip çıktı!

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech'in devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılırken, Arap basınından transfer iddiası geldi.
İŞTE O TAKIMLAR
Faslı futbolcuya İtalya'dan Roma ile Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Nasr'ın talip olduğu ifade edildi.
TRANSFER YARIŞI OLACAK
İki takımın da çok istediği 31 yaşındaki kanat oyuncusu için yarış halinde olduğu belirtildi.
Ziyech, Galatasaray'da 14 kez forma giydi, 4 gol ve 2 asist üretti. Tecrübeli futbolcu Afrika Kupası'nda da boy gösterecek.
İŞTE O TAKIMLAR
Faslı futbolcuya İtalya'dan Roma ile Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Nasr'ın talip olduğu ifade edildi.
TRANSFER YARIŞI OLACAK
İki takımın da çok istediği 31 yaşındaki kanat oyuncusu için yarış halinde olduğu belirtildi.
Ziyech, Galatasaray'da 14 kez forma giydi, 4 gol ve 2 asist üretti. Tecrübeli futbolcu Afrika Kupası'nda da boy gösterecek.