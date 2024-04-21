Galatasaray'da gözler Icardi'de!

Bu sezon da son düzlükte açılan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Pendikspor karşısında gol sevinci yaşayarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gözler Icardi'de!
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21 Nisan 2024 13:11
Galatasaray şampiyonluk yolunda ilerlerken form tutan golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 5 gol atan Arjantinli yıldız, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.

G.SARAY'IN EN BÜYÜK GÜVENCESİ

Geçen yıl son 9 haftada attığı 13 golle şampiyonluğu getiren yıldız oyuncu, bu sezon da son düzlükte sarı-kırmızılı takımın en büyük güvencesi olmayı sürdürüyor.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u boş geçmeyen 31 yaşındaki forvet, bugün taraftarı önünde de ağları sarsmayı hedefliyor.

Mauro Icardi bu sezon Süper Lig'de 28 maçta attığı 19 golle krallık yarışındaki iddiasını devam ettiriyor.  

 
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