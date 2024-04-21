Galatasaray'da gözler Icardi'de!

Galatasaray şampiyonluk yolunda ilerlerken form tutan golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.
Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 5 gol atan Arjantinli yıldız, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.
G.SARAY'IN EN BÜYÜK GÜVENCESİ
Geçen yıl son 9 haftada attığı 13 golle şampiyonluğu getiren yıldız oyuncu, bu sezon da son düzlükte sarı-kırmızılı takımın en büyük güvencesi olmayı sürdürüyor.
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u boş geçmeyen 31 yaşındaki forvet, bugün taraftarı önünde de ağları sarsmayı hedefliyor.
Mauro Icardi bu sezon Süper Lig'de 28 maçta attığı 19 golle krallık yarışındaki iddiasını devam ettiriyor.
Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 5 gol atan Arjantinli yıldız, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.
G.SARAY'IN EN BÜYÜK GÜVENCESİ
Geçen yıl son 9 haftada attığı 13 golle şampiyonluğu getiren yıldız oyuncu, bu sezon da son düzlükte sarı-kırmızılı takımın en büyük güvencesi olmayı sürdürüyor.
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u boş geçmeyen 31 yaşındaki forvet, bugün taraftarı önünde de ağları sarsmayı hedefliyor.
Mauro Icardi bu sezon Süper Lig'de 28 maçta attığı 19 golle krallık yarışındaki iddiasını devam ettiriyor.