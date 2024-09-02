Galatasaray'da görev Batshuayi'ye!

Galatasaray, Mauro Icardi'den gelen kötü haberle sarsıldı.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın sağ arka adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildiği belirtildi. Mauro Icardi'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray'da bu süreçte en uçta Michy Batshuayi görev yapacak. Sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine 6 maçta 3 golle başlayan Belçikalı golcü, Icardi'nin yokluğunda Okan Buruk'un en büyük kozu olacak.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın sağ arka adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildiği belirtildi. Mauro Icardi'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray'da bu süreçte en uçta Michy Batshuayi görev yapacak. Sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine 6 maçta 3 golle başlayan Belçikalı golcü, Icardi'nin yokluğunda Okan Buruk'un en büyük kozu olacak.