Galatasaray'da görev Batshuayi'ye!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yokluğunda en uçta Michy Batshuayi görev yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da görev Batshuayi'ye!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2024 08:45
Galatasaray, Mauro Icardi'den gelen kötü haberle sarsıldı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın sağ arka adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildiği belirtildi. Mauro Icardi'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'da bu süreçte en uçta Michy Batshuayi görev yapacak. Sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine 6 maçta 3 golle başlayan Belçikalı golcü, Icardi'nin yokluğunda Okan Buruk'un en büyük kozu olacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery