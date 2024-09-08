Galatasaray'da Florya'da kritik toplantı

Galatasaray'da geçtiğimiz mayıs ayında Süheyl Batum ile girdiği başkanlık yarışını rekor oyla kazanan Dursun Özbek kazanılan şampiyonluk ve yıldız transferlerle iyi bir dönem geçirse de şu sıralar aynı şeyleri söylemek mümkün gözükmüyor.
ÇATLAKLAR BÜYÜDÜ
Erden Timur ile Florya projesi konusunda yaşanan fikir ayrılığı nedeniyle yolların ayrılmasıyla Özbek belki de ilk önemli sınavını verdi. Karşısında ilk defa güçlü bir muhalefet oluşmaya başlayan Özbek genel kuruldan yetki alarak Florya konusunda sorun yaşamasa da camianın güçlü isimleri kendisini artık daha yüksek sesle eleştirmeye başladı. Erden Timur'suz başlayan yeni sezonda transferlerin gecikmesi ve eksik bölgelere gerekli isimlerin alınamaması sonrası tribünlerin de tepkisini çeken Dursun Özbek için ağır Beşiktaş yenilgisi ve Young Boys hezimeti sonrası eleştirilerin dozu arttığı gibi yönetimde de derin çatlaklar oluştu.
İSTİFALAR BAŞLADI
Ali Yüce, yönetimden ayrılan ilk isim oldu. Camianın önde gelen ve sevilen isimlerinden olan Yüce'nin istifası Özbek adına ciddi bir güç kaybıydı. Hem Timur'un hem Yüce'nin desteğini kaybeden Özbek'e camia içinde destek azalırken ortaya atılan 'karaborsa bilet' iddiaları en zor sınavı olacağa benziyor. Kulübe devredilen biletlerin usulsüz şekilde fahiş fiyatlarla üçüncü kişilere satıldığı konusunda iddialarda bulunan üyelerin bir kısmı olayın soruşturulması için adli sürecin başlaması konusunda baskı kurarken, Özbek bu duruma kayıtsız kalmadı ve adli makamlara olayın incelenmesi ve aydınlatılması isteğiyle başvuruda bulunduğunu açıkladı.
FLORYA'DA ÖZEL TOPLANTI
Karaborsa bilet iddiaları karşısında sessiz kalmayan Özbek olağanüstü divan toplantısı ile üyelere 'birlik beraberlik' çağrısında bulunurken bu iddiaların Florya projesini baltalamak için ortaya atıldığını savundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Özbek'in çok ciddi tepkiler aldığını söylemek gerekir. Camianın önde gelen isimlerinin Özbek'i istifaya davet ettiği ve seçim istediği bilgisini de paylaşmak gerek. Açıkçası başkanın bu divanda beklediği güven oyunu alamadığını söylemek yanlış olmaz. Bundan sonraki süreçte Özbek'in nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olsa da aldığım bilgi başkanın camianın kanaat önderleriyle yapacağı birebir görüşmelerle destek isteyeceği yönünde. Bu doğrultuda cumartesi günü Florya'da yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Galatasaray'daki etki alanı yüksek isimlerle görüşen Dursun Özbek işi sıkı tutuyor.
ÇATLAKLAR BÜYÜDÜ
Erden Timur ile Florya projesi konusunda yaşanan fikir ayrılığı nedeniyle yolların ayrılmasıyla Özbek belki de ilk önemli sınavını verdi. Karşısında ilk defa güçlü bir muhalefet oluşmaya başlayan Özbek genel kuruldan yetki alarak Florya konusunda sorun yaşamasa da camianın güçlü isimleri kendisini artık daha yüksek sesle eleştirmeye başladı. Erden Timur'suz başlayan yeni sezonda transferlerin gecikmesi ve eksik bölgelere gerekli isimlerin alınamaması sonrası tribünlerin de tepkisini çeken Dursun Özbek için ağır Beşiktaş yenilgisi ve Young Boys hezimeti sonrası eleştirilerin dozu arttığı gibi yönetimde de derin çatlaklar oluştu.
İSTİFALAR BAŞLADI
Ali Yüce, yönetimden ayrılan ilk isim oldu. Camianın önde gelen ve sevilen isimlerinden olan Yüce'nin istifası Özbek adına ciddi bir güç kaybıydı. Hem Timur'un hem Yüce'nin desteğini kaybeden Özbek'e camia içinde destek azalırken ortaya atılan 'karaborsa bilet' iddiaları en zor sınavı olacağa benziyor. Kulübe devredilen biletlerin usulsüz şekilde fahiş fiyatlarla üçüncü kişilere satıldığı konusunda iddialarda bulunan üyelerin bir kısmı olayın soruşturulması için adli sürecin başlaması konusunda baskı kurarken, Özbek bu duruma kayıtsız kalmadı ve adli makamlara olayın incelenmesi ve aydınlatılması isteğiyle başvuruda bulunduğunu açıkladı.
FLORYA'DA ÖZEL TOPLANTI
Karaborsa bilet iddiaları karşısında sessiz kalmayan Özbek olağanüstü divan toplantısı ile üyelere 'birlik beraberlik' çağrısında bulunurken bu iddiaların Florya projesini baltalamak için ortaya atıldığını savundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Özbek'in çok ciddi tepkiler aldığını söylemek gerekir. Camianın önde gelen isimlerinin Özbek'i istifaya davet ettiği ve seçim istediği bilgisini de paylaşmak gerek. Açıkçası başkanın bu divanda beklediği güven oyunu alamadığını söylemek yanlış olmaz. Bundan sonraki süreçte Özbek'in nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olsa da aldığım bilgi başkanın camianın kanaat önderleriyle yapacağı birebir görüşmelerle destek isteyeceği yönünde. Bu doğrultuda cumartesi günü Florya'da yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Galatasaray'daki etki alanı yüksek isimlerle görüşen Dursun Özbek işi sıkı tutuyor.
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