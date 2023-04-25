Galatasaray'da flaş transfer talebi: Parades

Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Galatasaray için bonservisi PSG'de olan Leandro Parades iddiası geldi. Icardi yönetimden flaş bir talepte bulundu. işte transferin detayları...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da flaş transfer talebi: Parades
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25 Nisan 2023 16:49
Ligde 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı.

Radio France'ın haberine göre; Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, vatandaşı Leandro Parades'in transfer edilmesini istedi.

Gelecek sezon da Galatasaray'da devam etmesi yüksek ihtimal olan Icardi'nin 28 yaşındaki Parades ile Galatasaray'da yeniden bir araya gelmek istediği belirtildi.

PSG'den Juventus'a kiralanan yıldız oyuncu sezon sonunda yeniden Fransız ekibine dönecek.

Başarılı oyuncunun piyasa değeri 12 miliyon euro olarak gösteriliyor. Deneyimli orta saha ile İspanyol ekiplerinin de ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.

Başarılı oyuncu, İtalyan deviyle bu sezon toplamda 27 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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