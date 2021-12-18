Galatasaray'da ekonomik sıkıntı; yönetim arayışta

Galatasaray'da yönetim futbolcuların maaşları için kaynak arayışına başladı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da ekonomik sıkıntı; yönetim arayışta
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18 Aralık 2021 12:27
Süper Lig'de 5 haftadır kazanamayan Galatasaray'da ekonomik sıkıntı da baş göstermiş durumda. Sarı-kırmızılı yönetimin futbol takımına uzun süredir maaşlarını ödemediği ortaya çıktı.

YENİ YILA KADAR ÖDEME YAPILMAYA ÇALIŞILACAK

Yönetimin yeni yıla kadar futbolcuların biriken yaklaşık 10 milyon euro alacağını sıfırlamaya çalışacağı ifade ediliyor. Ancak kasada para olmadığı için yöneticilerin kaynak aradığı öğrenildi.

İSPANYA'DAN DA HABER VAR; FALCAO...

Mali olarak zor durumda olan Galatasaray'a bir kötü haber de İspanya'dan geldi. Sezon başında sözleşmesi 3 milyon euro tazminat karşılığında feshedilen Radamel Falcao da sarı-kırmızılı kulüpten ödeme bekliyor.

UEFA'DAN MART AYINDA PARA GELECEK

UEFA'dan ise Avrupa Ligi son 16 turuna katılımdan dolayı Mart ayında para gelecek. Yönetim hem borçları kapatmaya hem de ara transferlere finansman bulmaya çalışıyor.

YERLİ FUTBOLCULARIN 3, YABANCILARIN 1

Galatasaray'da yerli oyuncuların üç, yabancı futbolcuların ise bir aylık alacağı bulunuyor.


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