Galatasaray'da Devler Ligi için prim kararı!

Galatasaray Yönetimi, Şampiyonlar Ligi grupları için prim kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Devler Ligi için prim kararı!
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23 Ağustos 2023 10:02
Galatasaray'da yönetim kurulu kesenin ağzını açtı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç'te Molde'ye konuk olacak sarı-kırmızılılarda, gruplara kalmak için her türlü fedakarlık yapılıyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular dev turnuvada gruplara kalınması halinde hatırı sayılır bir prim elde edecek. Yönetim kurulu toplamda 1 milyon euroyu oyunculara dağıtma kararı aldı.

Gruplara kalması halinde yaklaşık 20 milyon euroyu kasasına koyacak Aslan'da özel prim uygulamasının grup aşamasında da devam edeceği ve böylece oyuncuların motivasyonun üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu arada Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur rahatsızlığı nedeniyle takımla Norveç'e gidemedi. Timur'un kendisini iyi hissetmesi halinde bugün (çarşamba) Norveç'e uçacağı öğrenildi.



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