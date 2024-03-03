Galatasaray'da derbiye saatler kala Zaha kararı!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Zaha, Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunda yer almayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbiye saatler kala Zaha kararı!
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03 Mart 2024 16:49
Son güncelleme 03 Mart 2024 16:52
Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Kaya Temel'in haberine göre, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha'nın durumuna sabah Florya'da son olarak bakıldı. Teknik ekip oyuncuyu riske etmeme kararı aldı. Zaha derbinin geniş kadrosuna dahil edilmeyecek.

Galatasaray'da Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Sergio Oliveira da Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer almayacak.

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