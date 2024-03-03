Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.
Kaya Temel'in haberine göre, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha'nın durumuna sabah Florya'da son olarak bakıldı. Teknik ekip oyuncuyu riske etmeme kararı aldı. Zaha derbinin geniş kadrosuna dahil edilmeyecek.
Galatasaray'da Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Sergio Oliveira da Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer almayacak.
Kaya Temel'in haberine göre, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha'nın durumuna sabah Florya'da son olarak bakıldı. Teknik ekip oyuncuyu riske etmeme kararı aldı. Zaha derbinin geniş kadrosuna dahil edilmeyecek.
Galatasaray'da Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Sergio Oliveira da Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer almayacak.
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