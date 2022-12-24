Galatasaray'da Dembele rüyası! İşte yapılan teklif

Galatasaray, bir yandan Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu hedefine yürürken diğer taraftan kadrosunu güçlendirme peşinde...



Teknik direktör Okan Buruk'a Keçiörengücü mücadelesi sonrasında "Forvet transferi yapacak mısınız" diye soruldu. Genç çalıştırıcı, Icardi ve Gomis'i överken, devre arası geldiğinde buraya bir takviye yapabileceklerini söyledi. Galatasaray'ın gündeminde olan isim ise Moussa Dembele...



26 yaşındaki futbolcunun Lyon ile kontratı sezon sonu bitiyor.



PLAN: TAPUYLA TRANSFER



Fransız basınında çıkan haberlere göre Lyon, Moussa Dembele'yi 5 milyon euro'ya satmaya hazır...



Galatasaray'ın da 26 yaşındaki oyuncuyu almak için bu parayı gözden çıkardığı ve dev kulüplerle yarıştığı belirtildi. Premier Lig kulüpleri de başarılı hücum oyuncusunu renklerine katmayı planlıyor.



Galatasaray'ın sezon başında Oliveira, Torreira, Icardi, Mata gibi isimleri getirirken uyguladığı taktiğin aynısını sahneye koyması bekleniyor.



151 GOL 46 ASİST



Moussa Dembele kariyeri boyunca Fulham U-18, Fulham U-21, Atletico Madrid, Fulham, Celtic ve Lyon'da forma giydi. Toplamda 337 maça çıktı. 151 gol kaydederken, 46 defa da arkadaşlarına servis yaptı.



