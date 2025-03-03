Galatasaray'da Davinson'un çabası yetmedi!

Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'dan 3 gol yerken, savunmada ayakta kalan tek isim Davinson Sanchez oldu.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Davinson'un çabası yetmedi!
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03 Mart 2025 10:20
Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç da 3-3'lük eşitlikle bitmişti.

Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda Kasımpaşa'dan 3 gol yerken, savunmada ayakta kalan tek isim Davinson Sanchez'di.

Kolombiyalı stoper, hücumda da elinden gelen maksimum özveriyi gösterdi.

Gabriel Sara'nın ortasında Aslan'ın 2. golünü kaydeden yıldız stoper, sonrasında tamamen bireysel çabasıyla bir gol attırdı, fakat bu gol ofsayta takıldı.

28 yaşındaki futbolcu, beraberlik sonrası takım arkadaşlarını teselli etmeye çalıştı. 

 
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