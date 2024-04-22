Galatasaray'da Berkan Kutlu'dan ilk katkı!

Galatasaray'a devre arasında yeniden dönen Berkan Kutlu, Dries Mertens'in golünde yaptığı asistle ilk katkısını verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Berkan Kutlu'dan ilk katkı!
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22 Nisan 2024 10:40
Devre arasında yeniden Galatasaray'a geri dönen Berkan Kutlu, oyuna sonradan girdi.

Yıldız oyuncu, Mertens'in golü öncesinde pası veren isim oldu. 26 yaşındaki futbolcu, bu arada bu sezon daha önce Sarı-Kırmızılı forma altında ve Genoa'da skor katkısı yapamamıştı.

Berkan, dün akşam ilk kez skora katkı vermeyi başardı. Öte yandan sahaya girdiği dakikadan itibaren orta sahaya enerji katan tecrübeli futbolcu, performansı ile dün akşamın iyilerinden biri oldu. 

 
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