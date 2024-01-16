Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz her yerde!

Kayserispor karşısında alınan galibiyette sahanın en iyilerinden biri olan 23 yaşındaki futbolcu adeta her yerdeydi... Mücadeleye sol bek başlayan Barış Alper Yılmaz ikinci devrede önce forvete, ardından da sağ kanada geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz her yerde!
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16 Ocak 2024 10:31
Milli futbolcu, dün Galatasaray'da sahanın en iyilerinden biriydi. Barış Alper Yılmaz'ın ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğu da Kayserispor karşısında bir kez daha ortaya çıktı.

23 yaşındaki futbolcu mücadeleye sol bek olarak başladı. Bir yandan Kayseri'nin en etkili ismi Boa-Morte'yi durdurmaya çalıştı, bir yandan sürekli hücuma katkı sağladı.

PENALTIYI DA YAPTIRDI

65. dakikada Halil oyundan çıkınca, Barış Alper, Aslan'ın forveti oldu. 76'da ise genç forvet Baran Demiroğlu maça dahil oldu. Barış ise bu kez sağ kanada geçti. En fazla mücadele eden isimlerden biri olan 23 yaşındaki yıldız, takımına galibiyeti getiren penaltıyı yaptırarak 3 puanın mimarları arasında yer aldı. 

 
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