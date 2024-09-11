Galatasaray'da ayrılık yakın: Ali Turap Bülbül

Transfere ağırlık veren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Ali Turap'ı Ümraniyespor'a gönderiyor. 19 yaşındaki sağ bek, kiralık olarak İstanbul ekibinde görev yapacak. Ali Turap'ın sözleşmesinde opsiyon bulunmuyor.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Ali Turap'ı Ümraniyespor'a gönderiyor. 19 yaşındaki sağ bek, kiralık olarak İstanbul ekibinde görev yapacak. Ali Turap'ın sözleşmesinde opsiyon bulunmuyor.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.