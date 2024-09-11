Galatasaray'da ayrılık yakın: Ali Turap Bülbül

Galatasaray'ın genç oyuncusu Ali Turap Bülbül, kiralık olarak Ümraniyespor'a gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da ayrılık yakın: Ali Turap Bülbül
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11 Eylül 2024 11:40
Transfere ağırlık veren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Ali Turap'ı Ümraniyespor'a gönderiyor. 19 yaşındaki sağ bek, kiralık olarak İstanbul ekibinde görev yapacak. Ali Turap'ın sözleşmesinde opsiyon bulunmuyor.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



 
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