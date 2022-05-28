Galatasaray'da Arda Turan'ın yeni görevi!

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Arda Turan futbolu resmen bırakmadı. ABD ve Katar'dan teklifler alan Arda Turan'ın Galatasaray'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek seçimi beklediği ortaya çıktı.



ARDA TURAN FUTBOL SORUMLUSU



Sabah'ın haberine göre, Dursun Özbek'in başkan olması halinde deneyimli ismin altyapı sorumlusu olarak sarı-kırmızılı kulüpte yeni bir kariyere yelken açacağı öğrenildi.



Son dönemde Florya'daki altyapı maçlarını kaçırmayan 35 yaşındaki yıldız, U-19 Takımı'nın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbiyi Kadıköy'de tribünden takip etmişti. Futbol altyapısını Galatasaray'da alan Arda Turan, antrenörlüğü seçmesi halinde Florya'da işbaşı yapmaya sıcak bakıyor. Dursun Özbek ve listesindeki Erden Timur da tecrübeli oyuncunun devam etmesini istiyor.



Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ise Arda Turan ile ilgili bir düşüncesi bulunmuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ