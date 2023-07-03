Galatasaray'da Alpaslan Öztürk kararı!

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu 1. Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Alpaslan Öztürk için kararını verdi.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Alpaslan Öztürk kararı!
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03 Temmuz 2023 12:08
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Alpaslan Öztürk için karar verildi.

Sports Digitale'den Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Alpaslan Öztürk'e transfer görüşmesi yapmak için izin kağıdı verdi.

YOLLAR AYRILACAK

Sarı kırmızılılar, 1 sene daha sözleşmesi bulunan oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.

GÖZTEPE'DEN ALINDI

29 yaşındaki stoper 2021 yılında Göztepe'den Galatasaray'a bedelsiz transfer olmuştu.

Sarı kırmızılı takımda bekleneni veremeyen Öztürk, geçtiğimiz sezonun başında 1. Lig ekibi Eyüpspor'a kiralanmıştı. Galatasaray'da sadece 16 maça çıkabilen Alpaslan Öztürk 1 gol attı. Kiralık gittiği Eyüp'te ise 18 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. 

 
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