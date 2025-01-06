Galatasaray'da acil transfer kararı!

2024 yılında hemen hemen her istatistikte zirvede yer alan Galatasaray neredeyse kırılmadık rekor bırakmadı. 27 Ağustos'taki Young Boys maçından sonra tam 21 maçtır bileği bükülmüyor sarı-kırmızılı takımın. Ayrıca deplasmanda 16'da 16 yaptılar. Teknik Direktör Okan Buruk da Süper Lig'de 75. galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.
MADALYONUN DİĞER YÜZÜ
Süper Lig'de açık ara zirvede yer alan, Avrupa'da da son 8'e çok yakın olan Galatasaray'da madalyonun diğer yüzü Göztepe maçında ortaya çıktı. 2-1'lik galibiyete rağmen sergilenen futbol taraftarları tedirgin etti.
TEHLİKE ÇANLARI
Fernando Muslera'nın yanı sıra Lucas Torreira'da yaşanan form düşüklüğü, savunmadaki aksaklıklar, her maç gol yenmesi, Gabriel Sara'ya çok yük binmesi tehlike çanlarının erken çalmasına neden oldu.
OKAN BURUK TAKVİYE İSTEDİ
Teknik direktör Okan Buruk'un maç sonrası açıklamaları taraftarın korkusuna hak verir cinstendi. Kadroda eksiklerinin olduğunu dile getiren başarılı çalıştırıcı, Avrupa hedefi doğrultusunda mutlaka transfer yapmaları gerektiğini vurguladı. Yönetimin hamleleri, Galatasaray'ın hem Süper Lig'deki konumunu pekiştirmesi hem de Avrupa'da istediği başarıyı yakalaması adına belirleyici olacak.
MADALYONUN DİĞER YÜZÜ
Süper Lig'de açık ara zirvede yer alan, Avrupa'da da son 8'e çok yakın olan Galatasaray'da madalyonun diğer yüzü Göztepe maçında ortaya çıktı. 2-1'lik galibiyete rağmen sergilenen futbol taraftarları tedirgin etti.
TEHLİKE ÇANLARI
Fernando Muslera'nın yanı sıra Lucas Torreira'da yaşanan form düşüklüğü, savunmadaki aksaklıklar, her maç gol yenmesi, Gabriel Sara'ya çok yük binmesi tehlike çanlarının erken çalmasına neden oldu.
OKAN BURUK TAKVİYE İSTEDİ
Teknik direktör Okan Buruk'un maç sonrası açıklamaları taraftarın korkusuna hak verir cinstendi. Kadroda eksiklerinin olduğunu dile getiren başarılı çalıştırıcı, Avrupa hedefi doğrultusunda mutlaka transfer yapmaları gerektiğini vurguladı. Yönetimin hamleleri, Galatasaray'ın hem Süper Lig'deki konumunu pekiştirmesi hem de Avrupa'da istediği başarıyı yakalaması adına belirleyici olacak.