Galatasaray'da 5. yıldız için OHAL!

Son 6 maçında sadece 1 galibiyet alan sarı kırmızılılarda Okan Buruk'tan Alanya maçı öncesi kamp kararı çıktı. Pazar günkü maç için perşembeden Antalya'ya gidilecek, yükleme yapılacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 5. yıldız için OHAL!
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05 Mart 2025 11:42
Galatasaray'daki düşüşe 'dur' demek için düğmeye basıldı.

Hem teknik direktör Okan Buruk hem de başkan Dursun Özbek ile yönetim, 25. şampiyonluk hedefi adına hamleler yapmaya başladı. Son 6 maçında sadece bir galibiyet alan sarı kırmızılılarda Alanya maçı öncesinde kamp kararı çıktı!

Yoğun takvimde taktik antrenmanlarına ağırlık veremeyen Okan Buruk, Galatasaray takımını perşembe gününden Antalya'ya götürecek. Sarı kırmızılılar burada cuma günü çift idman yapacak.

Okan Buruk hem fizik hem de taktiksel anlamda oyuncularına yükleme yapacak.

"HERKES SAHAYA ODAKLANSIN!"

Tecrübeli teknik adam, oyuncuları ile alakalı da çıkan gece hayatı haberleri sonrasında onlara olan güvenini dile getirirken "Daha dikkatli olun! Artık final haftalarına giriyoruz. Herkes sahaya, Galatasaray'a odaklansın" uyarısında bulundu. 

 
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