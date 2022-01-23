Galatasaray'da 4 ayrılık daha geliyor

Galatasaray'da Gustavo Assunçao ile yollar ayrılırken, genç futbolcunun ardından ayrılık sırası Ryan Babel ve DeAndre Yedlin'e geldi. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama ve Mbaye Diagne de yolcu listesinde.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 4 ayrılık daha geliyor
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23 Ocak 2022 10:42
Galatasaray'da veda vakti. Önümüzdeki hafta transfer bombalarını patlatması beklenen Sarı-kırmızılılarda birçok oyuncuyla yollar ayrılıyor.

Bunlardan ilki Gustavo Assuncao'ydu. 21 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi iptal edildi. Genç oyuncu, kulübü Famalicao'ya geri döndü.

SIRADA BABEL VAR

Operasyonun bir sonraki adımında, Ryan Babel'in gönderilmesi planlanıyor. Hollandalı yıldızın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek.

DEANDRE YEDLIN ABD'YE GİDİYOR

Sağ bek Yedlin ise bir süre önce anlaşamadığı ABD takımı Inter Miami ile bu kez el sıkıştı. Galatasaray'ın bu transferden 500 bin Euro civarında bir bonservis geliri elde edeceği belirtiliyor.

LUYINDAMA VE DIAGNE DE YOLCU

Diğer taraftan Belçika ekibi Antwerp ile anlaşan Christian Luyindama'nın da, Trabzonspor maçı sonrasında Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi

Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin satılması için ise sakatlığının geçmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcu ya bonservisiyle birlikte satılacak ya da satın alma opsiyonuyla kiralık verilecek. Böylece hem yabancı kontenjanında yer açılacak hem de yeni transferler için maaş bütçesi oluşturulacak.



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