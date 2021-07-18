Galatasaray'da 3 yıl daha Fatih Terim!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

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Galatasaray'da 3 yıl daha Fatih Terim!
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18 Temmuz 2021 11:09
Başkan seçilir seçilmez Fatih Terim'i Florya'ya görevinin başına çağıran Galatasaray Başkanı Burak Elmas, tecrübeli teknik adama 3 yıllık imza attırdı.

İmparator'un 2024'e kadar uzattığı sözleşme Futbol Federasyonu'na bildirildi. Yeni yönetim artık mali şartlarla ilgili KAP açıklaması yapılmayacağını kaydetmişti.

Her fırsatta Galatasaray ile para konuşmayacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcının, daha önce boş mukaveleye imza atarak kulübe gönderdiği, Başkan Elmas'ın ise sözleşmeye yıllık 3 milyon Euro yazdığı iddia edilmişti.


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