Galatasaray'da 10 numaranın 'Hakim'i Ziyech!

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk'un, forvet arkasında yer alan Kerem'i yine sol kanada çekeceği, 10 numara pozisyonunda ise Hakim Ziyech'e görev vereceği ifade edildi. Sağ kanatta ise Zaha veya Tete ikilisinden biri oynayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 10 numaranın 'Hakim'i Ziyech!
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31 Ekim 2023 08:15
Son güncelleme 31 Ekim 2023 08:19
Galatasaray'da 10 numaraya Hakim Ziyech geçiyor. Rize'de tek golle 3 puana ulaşan Aslan'da 9 maçlık galibiyet serisine rağmen Teknik Direktör Okan Buruk'un arayışları devam ediyor.

10 NUMARANIN HAKİM'İ

Sarı-kırmızılı teknik adam, ön taraftaki kurguda değişikliğe gidiyor. Buruk'un Hakim Ziyech'i ilk 11'de oynatmayı düşündüğü ve Faslı yıldızın 10 numaralı pozisyonda değerlendirilmek istendiği bildirildi.

KEREM ESKİ YERİNE DÖNÜYOR

Sakatlığını atlatan ve Bayern ile Rize maçlarının ikinci yarılarında görev alan Ziyech'in, Kasımpaşa maçıyla beraber 11'e gireceği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun cepheden etkili şutları ve pasları ile tıkanan oyunda kilidi açabileceği öngörüldü. Diğer taraftan Ziyech'in 11'e girmesiyle beraber Kerem Aktürkoğlu'nun da eski pozisyonu olan sol açığa geçeceği belirtildi.

SAĞDA ZAHA VEYA TETE

Kerem'in 10 numara pozisyonda tartışılan performansı da yine alınan kararda etkili oldu. Zaha veya Tete'nin ise bu kurguda ön tarafın sağında değerlendirileceği belirtildi. 




 
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