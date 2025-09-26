Galatasaray, çok atıp az yiyor!

Galatasaray ligde sürekli atıyor, kalesinde gol görmüyor.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 19 kez rakip ağları sarstı.
İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 ve beşinci haftada Eyüpspor'u 2-0, altıncı haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.
Son olarak Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, toplamda 19 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 7 maçta Çaykur Rizespor ile Konyaspor'dan birer gol yedi ve 5 maçta kalesini gole kapadı.
