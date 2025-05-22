Galatasaray, Cherki'ye gidiyor!

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından dört koldan transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Lyon'dan ayrılacağını açıklayan Rayan Cherki'yi bir kez daha gündemine aldı. Galatasaray, daha önce de Fransız futbolcu ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Lyon'dan ayrılacağını açıklamasının ardından 21 yaşındaki futbolcu için birçok takım adı gündeme geldi. Liverpool, Milan, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın önemli takımları da Fransız futbolcu ile ilgileniyor.
Lyon'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Rayan Cherki, 12 gol attı ve 20 asist yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Lyon'dan ayrılacağını açıklayan Rayan Cherki'yi bir kez daha gündemine aldı. Galatasaray, daha önce de Fransız futbolcu ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Lyon'dan ayrılacağını açıklamasının ardından 21 yaşındaki futbolcu için birçok takım adı gündeme geldi. Liverpool, Milan, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın önemli takımları da Fransız futbolcu ile ilgileniyor.
Lyon'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Rayan Cherki, 12 gol attı ve 20 asist yaptı.
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