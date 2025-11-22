Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Fırat Okul getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının başantrenörlük görevi için Fırat Okul ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Okul'un yardımcı antrenörünün ise Murat Tuna olacağı kaydedildi.
Fırat Okul, sezon başında Galatasaray Çağdaş Faktoring'de yardımcı antrenör olarak görev alıyordu.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'te Fırat Okul dönemi!
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yeni başantrenörü Fırat Okul oldu.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Fırat Okul getirildi.
