Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında hata yapmadı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde CSM Constanta'yı 83-77 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında hata yapmadı
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11 Ekim 2023 22:48
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Romanya temsilcisi CSM Constanta'yı 83-77 yendi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 29-27 üstünlükle bitiren sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına 46-40 geride girdi. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü yeniden ele geçiren ev sahibi ekip, bu bölümü 62-56 önde tamamlarken mücadeleyi de 83-77 kazandı.

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