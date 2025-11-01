Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde hata yapmadı!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Nesibe Aydın'ı 87-76 mağlup etti.



Bu sonuçla Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçı da kazanmayı başardı.



Nesibe Aydın ise Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 4. müsabakada ilk yenilgisini yaşadı.

Sinan ErdemFatih Güler, Yiğit Emre Şimşek, Kadir Giray EsenOblak 13, Smalls 14, Ayşe Cora Yamaner 5, Elif Bayram 8, Juhasz 13, Williams 2, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 5, Sehernaz Çidal 3, Derin Erdoğan 7, Kuier 17Davis 15, Hatice Pelin Gülçelik 3, Yağmur Kübra Önal 13, Green 22, Bone 8, Büşra Akgün 6, Elif Çayır, Melike Yalçınkaya 5, Turner 4, Aysude Torcu25-1546-3965-59