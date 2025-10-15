16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Euroleague'de 2'de 2!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Euroleague B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Fransız ekibi Flammes Carolo Basket'i 62-56 mağlup etti.

calendar 15 Ekim 2025 21:41 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 22:36
Haber: Sporx.com ve DHA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Euroleague B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Fransız ekibi Flammes Carolo Basket ile karşılaştı. 

Charleville-Mezieres kentindeki Caisse d'Epargne Arena'da oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 62-56 kazandı. 

Bu sonucun ardından Galatasaray, 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Flammes Carolo Basket ise ilk yenilgisini aldı.

Grup maçlarında 2'de 2 yapan sarı-kırmızılı takımda Teja Oblak 12, Elizabeth Williams ve Kamiah Smalls 10'ar sayıyla oynadı.
SALON: Caisse d' Epargne Arena

HAKEMLER: Veronika Obertova, Iain Macdonald, Ewa Matuszewska

FLAMMES CAROLO BASKET: Dixon 4, Brochant 8, Hirsch 9, Franchelin 12, Joens 2, Madjo 3, Gomis 7, Jerome 2, Strunc 9

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Kuier 8, Smalls 10, Williams 10, Oblak 12, Ayşe Cora Yamaner 9, Gökşen Fıtık 8, Juhasz 5, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Sude Yılmaz, Sehernaz Çidal

1'İNCİ PERİYOT: 18-21

DEVRE: 31-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-44

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
