Galatasaray, Bulgar voleybolcu Martin Atanasov'u renklerine bağladı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Bulgar oyuncu Martin Atanasov'u kadrosuna dahil etti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Lokomotiv Novosibirsk ekibinde forma giyen 27 yaşındaki smaçör ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar mukavele imzalandığı belirtildi.



Atanasov, Türkiye'de Tokat Belediye Plevne (2016-2017) ve Ziraat Bankkart'ta (2020-2023) görev yapmıştı.





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