Galatasaray, bu sezon evinde puan kaybetmedi! Başka takım yok!

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, bu sezon evinde puan kaybetmedi! Başka takım yok!
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08 Aralık 2023 23:25
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda puan kaybetmedi.

RAMS Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında puan kaybetmeyen tek takım unvanına sahip.

Daha önce 1974-1975, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında iç sahada 7'de 7 yapan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle tarihinin en iyi iç saha başlangıcı rekorunu tekrarladı.

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