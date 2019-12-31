Galatasaray, borçlarını yapılandırdı

Galatasaray, tüm borçlarını 5 yıl vadeye yayacak borç yapılandırma sözleşmesini 30 Aralık itibarıyla yürürlüğe soktu.

Kaynak: Haberturk
Galatasaray, borçlarını yapılandırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2019 08:47
Galatasaray'ın 30 Aralık itibarıyla ön koşullarını yerine getirdiği borç yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi. Kulüp, 3 bankayla Ağustos ayında sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray, Ağustos ayında imzaladığı ve 4 Aralık'ta yapılan tadil ile birlikte, 30 Aralık itibarıyla ön koşulların yerine getirilen borç yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

5 YIL VADE

Şirket, açıklamayı, pazartesi akşam saatlerinde KAP'a yaptı.

Galatasaray Sportif, Ağustos ayında Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için