5 YIL VADE

Galatasaray'ın 30 Aralık itibarıyla ön koşullarını yerine getirdiği borç yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi. Kulüp, 3 bankayla Ağustos ayında sözleşme imzalamıştı.Galatasaray, Ağustos ayında imzaladığı ve 4 Aralık'ta yapılan tadil ile birlikte, 30 Aralık itibarıyla ön koşulların yerine getirilen borç yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.Şirket, açıklamayı, pazartesi akşam saatlerinde KAP'a yaptı.Galatasaray Sportif, Ağustos ayında Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştı.