Galatasaray, Bayern maçı hakemini şikayet edecek!

Galatasaray, Bayern Münih maçında hatalı kararlar veren hakem Antonio Nobre ve VAR'daki isimleri UEFA'ya şikayet edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Bayern maçı hakemini şikayet edecek!
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09 Kasım 2023 15:05
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Mücadeleyi 2-1 kaybeden sarı kırmızılı takım, hakem kararlarına ciddi tepki gösterdi.

Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçın ardından Galatasaray yönetimi flaş bir karar aldı.

G.SARAY ŞİKAYET EDECEK

Milliyetin haberine göre; Galatasaray Kulübü, Bayern Münih maçının tartışmalı hakemi Antonio Nobre ve VAR'daki hakemleri UEFA'ya şikayet edecek.

OKAN BURUK ELEŞTİRMİŞTİ

Okan Buruk maçın ardından hakem Nobre için "Burada konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum Bayern Münih'e karşı oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var." ifadelerini kullandı. 

 
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