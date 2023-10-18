Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten özel tebrik!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son Letonya zaferinin ardından Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu arayarak tebrik etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten özel tebrik!
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18 Ekim 2023 09:39
A Milli Takım'ı Hırvatistan ve Letonya maçlarında sırtlayan Galatasaraylı yıldızlar Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na özel kutlama...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, son Letonya zaferinin ardından 4 oyuncusunu da arayarak tebrik ettiği ve başarılarının devamını dilediği öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk da son röportajında, oyuncularının Milli Takıma yaptığı katkıdan, hocaları olarak gurur duyduğunu dile getirmişti. 

 
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