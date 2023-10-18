Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten özel tebrik!

A Milli Takım'ı Hırvatistan ve Letonya maçlarında sırtlayan Galatasaraylı yıldızlar Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na özel kutlama...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, son Letonya zaferinin ardından 4 oyuncusunu da arayarak tebrik ettiği ve başarılarının devamını dilediği öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk da son röportajında, oyuncularının Milli Takıma yaptığı katkıdan, hocaları olarak gurur duyduğunu dile getirmişti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, son Letonya zaferinin ardından 4 oyuncusunu da arayarak tebrik ettiği ve başarılarının devamını dilediği öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk da son röportajında, oyuncularının Milli Takıma yaptığı katkıdan, hocaları olarak gurur duyduğunu dile getirmişti.