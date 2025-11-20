Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu akşam canlı yayında

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, canlı yayına çıkıyor.
Özbek, bugün (perşembe) Habertürk ve HT spor ortak yayınında açıklamalarda bulunacak. Dursun Özbek'in katılacağı program, saat 20.00'de başlayacak.
Dursun Özbek'in tüm açıklamaları
İşte Dursun Özbek'in cevap vereceği konular:
-Okan Buruk önderliğinde sarı-kırmızılıların ligdeki gidişatı nasıl?
-Tek başına bir yıldız takma ihtimali hakkındaki düşünceleri neler?
-Başkanlığı döneminde kaldırdığı 10 kupanın anlamı ne?
-Şampiyonlar Ligi yolculuğunda neresi hedefleniyor?
-Victor Osimhen'in Galatasaray'a aidiyeti nasıl oluştu?
-Ara transfer döneminde kaç transfer yapılacak?
-Florya, Kemerburgaz, Aslantepe Vadisi ve Riva'daki taşınmazlarla ilgili projeler ne durumda?
-Mağazacılıkta ne duruma gelindi?
-Futboldaki bahis soruşturmasının geldiği nokta hakkındaki düşünceleri neler?