Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu akşam canlı yayında

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün saat 20.00'de Habertürk ve HT Spor ortak yayınında gündemdeki tüm başlıkları değerlendirecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu akşam canlı yayında
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, canlı yayına çıkıyor.
 
Özbek, bugün (perşembe) Habertürk ve HT spor ortak yayınında açıklamalarda bulunacak. Dursun Özbek'in katılacağı program, saat 20.00'de başlayacak.
 
Dursun Özbek'in tüm açıklamaları anbean Sporx'te olacak.
 
İşte Dursun Özbek'in cevap vereceği konular:
 
-Okan Buruk önderliğinde sarı-kırmızılıların ligdeki gidişatı nasıl?
 
-Tek başına bir yıldız takma ihtimali hakkındaki düşünceleri neler?
 
-Başkanlığı döneminde kaldırdığı 10 kupanın anlamı ne?
 
-Şampiyonlar Ligi yolculuğunda neresi hedefleniyor?
 
-Victor Osimhen'in Galatasaray'a aidiyeti nasıl oluştu?
 
-Ara transfer döneminde kaç transfer yapılacak?
 
-Florya, Kemerburgaz, Aslantepe Vadisi ve Riva'daki taşınmazlarla ilgili projeler ne durumda?
 
-Mağazacılıkta ne duruma gelindi?
 
-Futboldaki bahis soruşturmasının geldiği nokta hakkındaki düşünceleri neler?
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
