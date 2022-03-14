Galatasaray-Barcelona maçının biletleri satışta

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında ağırlayacağı Barcelona maçı öncesi biletler satışa çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray-Barcelona maçının biletleri satışta
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14 Mart 2022 16:40
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 17 Mart Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Barcelona ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakanın öncelikli bilet satışının 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahipleri için başladığı belirtildi.

Açıklamada, mücadelenin biletlerinin 15 Mart Salı günü saat 11.00'den itibaren genel satışa çıkacağı aktarıldı.

Biletlerin 150 ile bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu kaydedildi.

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