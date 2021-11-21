Galatasaray attı, VAR iptal etti!

Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırladığı derbide ikinci golü buldu ancak VAR, golü iptal etti.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray attı, VAR iptal etti!
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21 Kasım 2021 20:52
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sarı - kırmızılılar, 84. dakikada Mbaye Diagne golü buldu ve skoru 2-1'e getirdi.

Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Diagne'nin Berisha'ya faul yaptığını söyledi ve golü iptal etti.

Galatasaraylı futbolcular, bu karara itiraz etti.


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