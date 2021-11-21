Galatasaray attı, VAR iptal etti!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti.



Sarı - kırmızılılar, 84. dakikada Mbaye Diagne golü buldu ve skoru 2-1'e getirdi.



Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Diagne'nin Berisha'ya faul yaptığını söyledi ve golü iptal etti.



Galatasaraylı futbolcular, bu karara itiraz etti.





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