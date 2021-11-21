Galatasaray attı, VAR iptal etti!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Sarı - kırmızılılar, 84. dakikada Mbaye Diagne golü buldu ve skoru 2-1'e getirdi.
Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Diagne'nin Berisha'ya faul yaptığını söyledi ve golü iptal etti.
Galatasaraylı futbolcular, bu karara itiraz etti.
Sarı - kırmızılılar, 84. dakikada Mbaye Diagne golü buldu ve skoru 2-1'e getirdi.
Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Diagne'nin Berisha'ya faul yaptığını söyledi ve golü iptal etti.
Galatasaraylı futbolcular, bu karara itiraz etti.