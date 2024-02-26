Galatasaray attı, VAR gol dedi!

Galatasaray, Antalyaspor karşısında 45+1. dakikada ikinci golü buldu.
Bu dakikada sağdan gelen ortada Carlos Vinicius'un kafa vuruşunu kaleci Helton kurtardı. Devam eden pozisyonda Kerem Aktürkoğlu ağları havalandırdı. Bu gol sonrası yardımcı hakem, Carlos Vinicius'un ofsaytta olduğunu işaret etti ve bayrağını kaldırdı, gol sayılmadı.
Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı sonrası oyunculara bekleyin dedi ve oyunu başlatmadı. Kontrol sonrası Galatasaray'ın golü geçerlilik kazandı.
Yardımcı Otomatik Ofsayt Sistemi'nden gelen Carlos Vinicius'un görüntüsü
Bu dakikada sağdan gelen ortada Carlos Vinicius'un kafa vuruşunu kaleci Helton kurtardı. Devam eden pozisyonda Kerem Aktürkoğlu ağları havalandırdı. Bu gol sonrası yardımcı hakem, Carlos Vinicius'un ofsaytta olduğunu işaret etti ve bayrağını kaldırdı, gol sayılmadı.
Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı sonrası oyunculara bekleyin dedi ve oyunu başlatmadı. Kontrol sonrası Galatasaray'ın golü geçerlilik kazandı.
Yardımcı Otomatik Ofsayt Sistemi'nden gelen Carlos Vinicius'un görüntüsü
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