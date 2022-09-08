Galatasaray, Atalay'ı kiraladı

Galatasaray'da, Atalay Babacan kiralık olarak transfer oldu.
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Sarıyer'le anlaşma sağlandığını açıkladı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Sarıyer'le anlaşma sağlandığını açıkladı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ