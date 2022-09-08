Galatasaray, Atalay'ı kiraladı

Galatasaray, Atalay Babacan'ın Sarıyer'e kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, Atalay'ı kiraladı
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08 Eylül 2022 23:35
Galatasaray'da, Atalay Babacan kiralık olarak transfer oldu.

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Sarıyer'le anlaşma sağlandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."

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