Galatasaray, Arhavi'ye set vermedi!

Efeler Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Arhavi Voleybol'u konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Arhavi'ye set vermedi!
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23 Aralık 2020 15:00
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Akif Altın 

Galatasaray HDI Sigorta: Ertuğrul Gazi Metin, Torres, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı (Sadık Efe Özbey, Selim Kalaycı, Onurcan Çakır)

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Seymen Şenyüzlü, Oğuzhan Altıntaş, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz) 

Setler: 25-8, 25-12, 25-10

Süre: 57 dakika (19, 21, 17)



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